В Литве рассматривают возможность создания национальной авиакомпании

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы рассматривает возможность создания вместе с частным инвестором национальных авиалиний.
Авиалинии предусмотрены в плане будущего развития страны, они будут учреждаться за счет заимствованных средств. Предусматривается, что для этого потребуется 36 млн евро.
"Это не перевозчик, это будет компания по организации рейсов, которая будет обеспечивать основную цель – не обладание самолетами, а наличие подходящих маршрутов, подходящих рейсов, направлений", – сказал вице-министр транспорта Литвы Владислав Кондратович.
Одним из возможных вариантов, по его словам, может быть деятельность с отдельным партнером, у которого бы были самолеты, персонал и система распространения билетов. Окончательно эту идею еще должно одобрить правительство Литвы.
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян
Названо единственное эффективное лекарство от COVID-19
Похоронили в свадебном платье. Триумф и трагедия гимнастки
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая