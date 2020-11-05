05.11.2020, 12:00

В Литве вводят всеобщий карантин, но авиакомпании пока не сокращают число рейсов в Вильнюс

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В Литве вводят всеобщий карантин, но авиакомпании пока не сокращают число рейсов в Вильнюс
Scanpix, Robert Neumann / Forum

Несмотря на то, что Литва решила применить более строгие карантинные ограничения, авиакомпании от полетов в Вильнюс не отказываются. На данный момент из столицы Литвы можно улететь по 32 направлениям, в то время как из Таллинна действуют только 12 международных маршрутов.

Несмотря на распространение коронавируса в странах Европы и введение правительствами строгих ограничений, ни одна авиакомпания, самолеты которой сейчас летают в Литву, пока не сообщила о прекращении деятельности или сокращении числа полетов в ноябре или декабре, утверждает объединяющая три крупнейших аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai.

“Масштабы деятельности уменьшаются, однако авиасообщение обеспечивается. Ситуация в авиации очень динамичная и стремительно меняется с учетом множества факторов”, — сказал BNS представитель предприятия Тадас Василяускас.

По его словам, в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, помимо пассажирских полетов, ежедневно выполняются грузовые полеты, чартерные и военные полеты, а также полеты, связанные с техобслуживанием самолетов.

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В настоящее время самолеты из Литвы и в Литву летают по 32 направлениям, однако эта цифра постоянно меняется. Год назад было 80 направлений. Совокупный пассажиропоток за год (в октябре по сравнению с октябрем прошлого года) уменьшился на 88%, а число полетов — на 62%.

Напомним, что сейчас из Таллинна можно улететь только по 12 международным направлениям. Полеты в Таллинн приостановили шесть международных авиакомпаний - об этом более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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