В Литве вводят всеобщий карантин, но авиакомпании пока не сокращают число рейсов в Вильнюс

Несмотря на распространение коронавируса в странах Европы и введение правительствами строгих ограничений, ни одна авиакомпания, самолеты которой сейчас летают в Литву, пока не сообщила о прекращении деятельности или сокращении числа полетов в ноябре или декабре, утверждает объединяющая три крупнейших аэропорта Литвы компания Lietuvos oro uostai.

“Масштабы деятельности уменьшаются, однако авиасообщение обеспечивается. Ситуация в авиации очень динамичная и стремительно меняется с учетом множества факторов”, — сказал BNS представитель предприятия Тадас Василяускас.

По его словам, в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, помимо пассажирских полетов, ежедневно выполняются грузовые полеты, чартерные и военные полеты, а также полеты, связанные с техобслуживанием самолетов.

В настоящее время самолеты из Литвы и в Литву летают по 32 направлениям, однако эта цифра постоянно меняется. Год назад было 80 направлений. Совокупный пассажиропоток за год (в октябре по сравнению с октябрем прошлого года) уменьшился на 88%, а число полетов — на 62%.