28.07.2020, 14:01

В Марокко началась вторая волна коронавируса: на карантин закрыты 8 городов и курортов

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В Марокко началась вторая волна коронавируса: на карантин закрыты 8 городов и курортов
Photo by Kyriacos Georgiou on Unsplash

Восемь городов в Марокко, в том числе популярные курорты, закроют “на карантин” в связи с повторной вспышкой коронавируса. Фактически речь идет о второй волне, причем в стране с очень жарким климатом, расположенной на окраине пустыни Сахара. В том числе будет закрыт въезд и выезд для всех граждан, включая туристов.

Данная мера затронет “пляжный” курорт Танжер, пляжно-экскурсионную Касабланку, а также популярные для экскурсий города Фес и Марракеш. Кроме того, в число закрытых городов попали Тетуан, Беррашид и Сеттат, сообщает TourProm.

Как заявили в Минздраве Марокко, запрет “введен в связи с несоблюдением большинством граждан профилактических мер, включая социальную дистанцию, ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств”.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, всего в Марокко на момент 27 июля зафиксированы 20278 случаев коронавируса, из них активных на данный момент — 3527. В сутки фиксируется свыше 800 новых случаев инфицирования COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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