В марте гостиницы Эстонии лишились более половины туристов
По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в марте останавливалось 90 000 туристов, которые провели в них 177 000 ночей. Численность туристов уменьшилась на 62%.
По данным Департамента статистики, в предприятиях по размещению Эстонии в марте останавливалось 90 000 туристов, которые провели в них 177 000 ночей. Численность туристов уменьшилась на 62%.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, численность туристов снизилась в марте так заметно по причине введения чрезвычайного положения. “Поскольку с середины марта многие государства закрыли свои границы и рекомендовали людям оставаться дома, эта ситуация отражается и на статистике по размещению”, — сказала Лаурмаа.
Услугами предприятий по размещению воспользовались 45 000 зарубежных туристов. Преобладающая часть зарубежных гостей, или 35% традиционно прибыли из Финляндии, 21% — из России и 9% — из Латвии. По сравнению с мартом прошлого года численность зарубежных туристов уменьшилась на 64%. В предприятиях по размещению останавливалось значительно меньше туристов, чем в марте прошлого года: из Латвии — на 71%, из Финляндии — на 65% и из России — и на 53%.
В марте преобладающая часть туристов из-за рубежа приезжала в Эстонию на отдых, часть совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 94 000 ночей, что в сравнении с мартом прошлого года на 62% меньше. Наибольшая часть гостей предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Ида-Вируский и Тартуский уезды.
Услугами предприятий по размещению воспользовались 45 000 жителей Эстонии и провели в них 83 000 ночей. Численность путешествующих по стране жителей уменьшилась в сравнении с мартом прошлого года на 59%, а число их ночёвок — на 52%. Большинство внутренних туристов находилось на отдыхе, а четверть совершали рабочую поездку. Наиболее популярным местом остановки вновь стал Харьюский уезд, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.
В распоряжении гостей в марте имелось 908 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составила в среднем 33 евро в сутки. По сравнению с мартом прошлого года стоимость проживания была на три евро дешевле. В Харьюском и Тартуском уездах стоимость проживания составила в среднем 37 евро в сутки, в Ида-Вируском уезде — 29 евро и в Пярнуском уезде — 27 евро в сутки.
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