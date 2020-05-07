В марте гостиницы Эстонии лишились более половины туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, численность туристов снизилась в марте так заметно по причине введения чрезвычайного положения. “Поскольку с середины марта многие государства закрыли свои границы и рекомендовали людям оставаться дома, эта ситуация отражается и на статистике по размещению”, — сказала Лаурмаа.

Услугами предприятий по размещению воспользовались 45 000 зарубежных туристов. Преобладающая часть зарубежных гостей, или 35% традиционно прибыли из Финляндии, 21% — из России и 9% — из Латвии. По сравнению с мартом прошлого года численность зарубежных туристов уменьшилась на 64%. В предприятиях по размещению останавливалось значительно меньше туристов, чем в марте прошлого года: из Латвии — на 71%, из Финляндии — на 65% и из России — и на 53%.

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В марте преобладающая часть туристов из-за рубежа приезжала в Эстонию на отдых, часть совершала рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Зарубежные гости провели в Эстонии 94 000 ночей, что в сравнении с мартом прошлого года на 62% меньше. Наибольшая часть гостей предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Ида-Вируский и Тартуский уезды.