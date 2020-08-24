В МИД Эстонии обращались за помощью в возвращении домой отдыхавшие в Испании и на Кипре
В последнее время в МИД обращались за помощью люди, которые поехали на отдых в Испанию и на Кипр, но обратные авиарейсы отменили.
В последнее время в МИД обращались за помощью люди, которые поехали на отдых в Испанию и на Кипр, но обратные авиарейсы отменили.
Директор бюро консульской помощи МИД Тийна Калласмаа сказала, что здесь главная роль отведена авиакомпании, которая должна либо вернуть деньги, либо предложить альтернативный авиарейс через другие аэропорты, пишет rus.err.ee.
По ее словам, в настоящий момент четыре человека не могут вернуться в Эстонию из третьих стран — из Перу, Филиппин и Камбоджи. “Они находятся там с начала года и приняли решение переждать эпидемию коронавируса там, но сейчас им не вернуться, так как из этих стран нет вылетов. Они ждут, пока начнет работать международное авиасообщение”, — сказала Калласмаа.
МИД рекомендует оставаться в Эстонии, путешествовать можно в те страны, где число зараженных не большей 16 на 100 000 человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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