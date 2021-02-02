В МИД России рассказали о возможном будущем электронных виз для иностранцев
Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
Электронная виза для въезда в Российскую Федерацию может стать многократной. Об этом заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
По его словам, решение об этом должно приниматься на основе накопленного опыта и с учетом возможных рисков.
Практика выдачи в России электронных виз должна была начать действовать с 1 января 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса ее оформление было приостановлено.
Единая электронная виза на данный момент является однократной. Она действует 60 суток со дня оформления и позволяет иностранцам находиться на территории страны не более 16 суток со дня въезда. Консульский сбор составляет 40 долларов. Оформить такую визу могут граждане 52 стран, в том числе и граждане Эстонии. Еще с 60 государствами у России заключен договор о безвизовом режиме.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова предложила сделать электронные визы в Россию бесплатными. Как отметила Догузова, из-за сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации в стране появилась необходимость принимать нестандартные решения и выдвигать “дерзкие идеи”. Среди них, в частности, она упомянула задумку раздавать визы иностранцам весь 2021 год.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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