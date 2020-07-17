17.07.2020, 09:30

В Милане планируют создать монумент жертвам COVID-19


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В Милане планируют создать монумент жертвам COVID-19
Scanpix, Nicola Marfisi/AGF/SIPA

Итальянский архитектор Анджело Ренна предложил создать монумент жертвам COVID-19 на месте стадиона Сан-Сиро в Милане.

По проекту, стадион засадят 35 тысячами кипарисов (столько человек погибло за время пандемии в Италии), заселят туда птиц, белок и других животных, а крышу демонтируют. На территории также появится музей, исследовательский центр и места для мастер-классов. На входе — выставка о жизни города во время COVID-19, пишет портал 34travel.me.

Архитектор надеется создать место памяти жертв коронавируса и сохранить стадион, которому почти 100 лет (и на месте которого хотят построить многоэтажку).

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