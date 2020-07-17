В Милане планируют создать монумент жертвам COVID-19

По проекту, стадион засадят 35 тысячами кипарисов (столько человек погибло за время пандемии в Италии), заселят туда птиц, белок и других животных, а крышу демонтируют. На территории также появится музей, исследовательский центр и места для мастер-классов. На входе — выставка о жизни города во время COVID-19, пишет портал 34travel.me.

Архитектор надеется создать место памяти жертв коронавируса и сохранить стадион, которому почти 100 лет (и на месте которого хотят построить многоэтажку).

milan's san siro stadium is imagined as a tree-filled monument to the victims of COVID-19https://t.co/h1GcgjVLn5 pic.twitter.com/B5U97QHMNy — designboom (@designboom) July 10, 2020