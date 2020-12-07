В Нарва-Йыэсуу закрылся отель Noorus SPA Inn

Член правления управляющей отелем фирмы OÜ Noorus Филипп Должков сообщил изданию Põhjarannik, что решение законсервировать отель до лучших времен было принято из-за неизвестности по поводу того, сколько еще продлится коронавирусный кризис, пишет rus.err.ee.
Должков подтвердил, что Noorus SPA Hotel, расположенный в полукилометре от закрываемой гостиницы, пока останется открытым, а работы по строительству в нем большого водно-развлекательного центра продолжатся, поскольку деньги на строительство были выделены еще до начала кризиса.
По словам Должкова, в январе строящийся водный центр законсервируют, а окончательно достроят и откроют после того, как отели снова получат возможность работать с прибылью или если они получат государственную поддержку.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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