07.12.2020, 10:30

В Нарва-Йыэсуу закрылся отель Noorus SPA Inn

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В Нарва-Йыэсуу закрылся отель Noorus SPA Inn
Photo by Rhema Kallianpur on Unsplash

Член правления управляющей отелем фирмы OÜ Noorus Филипп Должков сообщил изданию Põhjarannik, что решение законсервировать отель до лучших времен было принято из-за неизвестности по поводу того, сколько еще продлится коронавирусный кризис, пишет rus.err.ee.

Должков подтвердил, что Noorus SPA Hotel, расположенный в полукилометре от закрываемой гостиницы, пока останется открытым, а работы по строительству в нем большого водно-развлекательного центра продолжатся, поскольку деньги на строительство были выделены еще до начала кризиса.

По словам Должкова, в январе строящийся водный центр законсервируют, а окончательно достроят и откроют после того, как отели снова получат возможность работать с прибылью или если они получат государственную поддержку.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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