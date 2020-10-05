В небе над Амуром: Китай и Россию соединит первая в мире международная канатная дорога

“Китай — это огромная страна, передвижение между городами очень сложное, занимает по 5-8 часов”, — уточняет Котляр. — Иногда бывает бездорожье, хотя есть и хорошие дороги, но многие города труднодоступны”.
Но несмотря на это Китай является одной из трех самых популярных в мире стран среди путешественников и уже не считается экзотикой. Кроме того, в Китае очень популярен внутренний туризм, государство старается развивать транспортную инфраструктуру, чтобы мотивировать местное население больше путешествовать, а значит, тратить деньги — внутри страны. “Китайцы — самые платежеспособные туристы в мире на данный момент, они очень много тратят в поездках на шоппинг и люксовые товары, много поездок совершается с деловыми целями”, — поясняет Котляр.
По пути популяризации и развития внутреннего туризма сейчас пошла и Россия, отмечает эксперт. “Государство выделит более 600 млрд рублей на развитие внутреннего туризма до 2025 года, это стало национальной программой, — отметила Котляр. — А россияне распробовали отдых в своей стране и больше не боятся ездить в Сочи и другие популярные города”. По ее словам, жилье на период новогодних праздников уже забронировано в большинстве популярных курортов вроде Красной Поляны и Алтая, а также Байкала и Карелии. Туры с выездом за границу, напротив, не пользуются популярностью. “Люди боятся бронировать заграничный отдых”, — отметила Котляр. До конца года о возобновлении выездного туризма не может быть и речи, считает эксперт.
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