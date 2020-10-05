В небе над Амуром: Китай и Россию соединит первая в мире международная канатная дорога

“Это уникальный проект, которому нет аналогов в мире, — считает Майя Котляр, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel. — Сравнить его по туристической привлекательности можно даже с Эйфелевой башней или водопадом под крышей в аэропорту Чанги в Сингапуре.

Таких масштабных, исторических проектов в мире мало, а канатную дорогу между странами и вовсе прокладывают впервые”. Особенно впечатляет пропускная способность канатки, отмечает эксперт. Если один самолет перевозит за рейс 250-300 человек, то фуникулер над Амуром за один транзит будет перевозить больше, чем способен самолет. Другие страны впоследствии смогут перенять российский опыт, полагает эксперт.

По мнению Котляр, у российско-китайской канатной дороги есть шанс стать туристической достопримечательностью и увеличить пассажиропоток туристов из Китая в Благовещенск. Однако для Москвы и Санкт-Петербурга это не будет иметь значения, как и для других городов Дальнего Востока, поскольку расстояние между ними слишком велико и может быть преодолено только на самолете. Этот проект будет иметь локальный эффект и в перспективе увеличит пассажиропоток китайских туристов в Россию на 500 тыс.-1 млн туристов, по оценкам экспертов. “В масштабах страны это немного — к нам 25 млн человек приезжает ежегодно, но для Благовещенска это будет заметно, поток увеличится на 30-40%”, — прогнозирует Котляр.