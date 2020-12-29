29.12.2020, 10:00

В Непале авиакомпания по ошибке доставила пассажиров в другой город


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В Непале авиакомпания по ошибке доставила пассажиров в другой город
Photo by Raimond Klavins on Unsplash

Авиаперевозчик Buddha Air доставил своих пассажиров не в тот аэропорт. Самолет должен был вылететь из Катманду в Джанакпур, расположенный на юго-востоке от столицы Непала. Вместо этого пассажиры были доставлены в Покхару, находящуюся на северо-западе, в 250 милях от пункта назначения.

По словам исполнительного директора Buddha Air Астхи Баснета, случившееся связано с проблемами во взаимодействии и ошибками в выполнении детализированных стандартных оперативных процедур. Недоразумение возникло из-за задержки рейсов, связанной с плохими погодными условиями. За короткий период времени аэропорт отправил значительное количество самолетов, сообщает портал Тонкости Туризма.

В итоге 69 пассажиров все-таки доставили в Джанакпур. Но, поскольку между этим городом и Покхарой нет прямого сообщения, авиакомпании пришлось дополнительно запрашивать разрешение на этот рейс.

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