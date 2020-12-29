В Непале авиакомпания по ошибке доставила пассажиров в другой город
Авиаперевозчик Buddha Air доставил своих пассажиров не в тот аэропорт. Самолет должен был вылететь из Катманду в Джанакпур, расположенный на юго-востоке от столицы Непала. Вместо этого пассажиры были доставлены в Покхару, находящуюся на северо-западе, в 250 милях от пункта назначения.
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