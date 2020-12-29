В Непале авиакомпания по ошибке доставила пассажиров в другой город

По словам исполнительного директора Buddha Air Астхи Баснета, случившееся связано с проблемами во взаимодействии и ошибками в выполнении детализированных стандартных оперативных процедур. Недоразумение возникло из-за задержки рейсов, связанной с плохими погодными условиями. За короткий период времени аэропорт отправил значительное количество самолетов, сообщает портал Тонкости Туризма.

В итоге 69 пассажиров все-таки доставили в Джанакпур. Но, поскольку между этим городом и Покхарой нет прямого сообщения, авиакомпании пришлось дополнительно запрашивать разрешение на этот рейс.