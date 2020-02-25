В одной из гостиниц Тенерифе выявлен коронавирус. Тысяча постояльцев отправлена на карантин

Коронавирус был обнаружен у одного из постояльцев гостиницы, прибывшего на Канарские острова из северо-итальянского региона Ломбардия, который за последние сутки стал очагом китайского вируса в Европе. Мужчину изолировали от всех в инфекционной больнице на юге острова Тенерифе, сообщает Iltalehti.
Всех других постояльцев гостиницы поместили на карантин. Общее количество — около 1000 человек. Как сообщают представители турфирмы TUI, среди них, например, четверо туристов из Финляндии.
По данным шведских СМИ, отель оцеплен полицией, из здания никого не выпускают.
Данная гостиница популярна и среди туристов из Эстонии, так как многие эстонские туристические агентства продают путевки с проживанием именно там. Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью и рекламе Novatours OÜ Олев Риисберг, на данный момент клиентов фирмы в этом отеле нет. Однако Novatours продолжает оформлять путевки на Тенерифе и на другие Канарские острова. “Мы следим за ситуацией и новостями”, — сказал Олев Риисберг.
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