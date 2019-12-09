В октябре этого года у эстонских гостиниц дела шли хорошо

В отличие от пары последних лет, число зарубежных туристов по сравнению с октябрем прошлого года увеличилось. Среди гостей, останавливающихся в предприятиях по размещению, было 60% зарубежных туристов – их число составило 173 000, что на 6% больше, чем годом ранее. Возросло число туристов из России и Финляндии, а также из Германии, Литвы и Швеции.

Зарубежные туристы провели в предприятиях по размещению 346 000 ночей. Две трети туристов приезжали в Эстонию отдыхать, 27% совершали рабочую поездку, остальные останавливались по другим причинам. Большинство зарубежных гостей (75%) предпочло остановиться на ночлег в Харьюском уезде, включая Таллинн, 8% – в Пярнуском уезде, 6% – в Тартуском уезде и 5% – в предприятиях по размещению Ида-Вируского уезда.

Statistikaamet

В октябре услугами предприятий по размещению воспользовались 116 000 жителей Эстонии – это на 5000 больше, чем в этом же месяце прошлого года. Путешествующие по своей стране туристы провели в них 199 000 ночей и число их ночёвок увеличилось по сравнению с октябрем прошлого года на 4%. На отдыхе находилось 60% внутренних туристов и 27% совершали рабочую поездку. На ночлег в Харьюском уезде останавливалось 28% внутренних туристов, 14% выбрали Пярнуский уезд, 15% отдали предпочтение Тартускому уезду и 11% остановились в предприятиях по размещению Ида-Вируского уезда.