В октябре гостиницы Эстонии лишились 89% иностранных туристов

По данным Департамента статистики, в гостиницах Эстонии в октябре останавливалось 158 000 туристов, которые провели в них 284 000 ночей. По сравнению с тем же периодом прошлого года численность гостей уменьшилась на 45%.
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, преобладающее большинство клиентов предприятий по размещению были местными туристами. Зарубежных туристов было немногим больше десятой части. “На деятельность предприятий по размещению сильное влияние оказала вторая волна коронавируса, и введенные в странах ограничения существенно повлияли на количество останавливающихся в Эстонии зарубежных туристов”, — отметила Лаурмаа.
В предприятиях по размещению останавливалось 139 000 местных туристов, которые провели в них 230 000 ночей. По сравнению с октябрем прошлого года местных туристов было на 20% больше, а число их ночевок увеличилось на 16%. Преобладающая часть местных туристов останавливалась в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.
Всего в гостиницах и санаториях Эстонии останавливалось 19 000 зарубежных туристов, что на 89% меньше, чем в октябре прошлого года. Из Финляндии прибыло 5000 гостей, из Латвии — 2500 и из Германии — 1300 туристов. Всего гости провели в Эстонии 54 000 ночей, что на 85% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.
В распоряжении гостей в октябре имелось 975 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составляла в среднем 32 евро в сутки. По сравнению с тем же месяцем прошлого года стоимость ночлега была на 6 евро дешевле. В Тартуском уезде она составила в среднем 38 евро в сутки, в Харьюском и Пярнуском уездах — по 32 евро и в Ида- Вируском уезде — 31 евро в сутки.
Что означает эхо в телефонных разговорах
ТОП Стран, где пока нет коронавируса
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Врач дал неожиданный совет по профилактике COVID-19