В октябре гостиницы Эстонии лишились 89% иностранных туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, преобладающее большинство клиентов предприятий по размещению были местными туристами. Зарубежных туристов было немногим больше десятой части. “На деятельность предприятий по размещению сильное влияние оказала вторая волна коронавируса, и введенные в странах ограничения существенно повлияли на количество останавливающихся в Эстонии зарубежных туристов”, — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению останавливалось 139 000 местных туристов, которые провели в них 230 000 ночей. По сравнению с октябрем прошлого года местных туристов было на 20% больше, а число их ночевок увеличилось на 16%. Преобладающая часть местных туристов останавливалась в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.

Всего в гостиницах и санаториях Эстонии останавливалось 19 000 зарубежных туристов, что на 89% меньше, чем в октябре прошлого года. Из Финляндии прибыло 5000 гостей, из Латвии — 2500 и из Германии — 1300 туристов. Всего гости провели в Эстонии 54 000 ночей, что на 85% меньше, чем в этом же месяце прошлого года. Наибольшая часть зарубежных туристов предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский, Тартуский и Ида-Вируский уезды.