16.11.2020, 08:14

В Original Sokos Hotel Viru открыта первая в Эстонии стационарная гостиничная студия


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В Original Sokos Hotel Viru открыта первая в Эстонии стационарная гостиничная студия
Original Sokos Hotel Viru

В зале Allegro конференц-центра Original Sokos Hotel Viru открылась современная студия. Первая в Эстонии стационарная гостиничная студия позволяет организовывать различные виртуальные мероприятия: вебинары, крупные гибридные конференции, виртуальные рождественские праздники и другие мероприятия. Техническим партнером в создании студии стала фирма Showcase.

По словам исполнительного директора Original Sokos Hotel Viru Сари Сопанена, введенные из-за распространения коронавируса ограничения исключают организацию крупных контактных мероприятий в Эстонии в ближайшем будущем.

“Поскольку человеческая потребность в различных способах общения никуда не денется, гостиничная студия является безопасной и в то же время современной средой для организации важных мероприятий”, — заметил Сопанен.

Гостиничная студия оборудована 4 камерами, в ней имеется несколько экранов, необходимое освещение и ИТ-поддержка. Для мероприятий можно использовать любую веб-платформу, которая предлагает решения для виртуальных конференций или группового общения. Преимущество студии, расположенной в отеле в центре города, — это хорошая транспортная доступность, большой выбор номеров и дополнительные услуги. При необходимости комнаты можно быстро поменять на большие. Студия может вместить до 20 человек, подключенных в режиме реального времени к остальной сети.

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К возможностям гостиничной студии проявили большой интерес как менеджеры по персоналу и обучению различных предприятий, так и представители компаний по организации конференций и обучающих занятий, для которых была организована специальная информационная встреча.

По словам Олави Рухно, исполнительного директора компании WOW Events, занимающейся событийным маркетингом, на этой встрече он получил весьма детальное представление о том, как можно организовать виртуальные и гибридные мероприятия.

“Это показывает только одно — задумавшись о создании этой студии, Original Sokos Hotel Viru и Showcase приняли единственно верное решение. Я убежден, что возможности, которые открывает эта совместная студия Viru и Showcase, позволяют смело действовать дальше в полную силу”, — добавил Рухно.

Original Sokos Hotel Viru с 516 номерами является самым крупным отелем Эстонии. Гостиница предлагает не только проживание. В ней имеется несколько ресторанов, предлагаются развлекательные и wellness-услуги, а также расположены конференц- и банкетный центр и музей КГБ. Хозяйственной деятельностью Hotel Viru управляет AS Sokotel, дочерняя компания группы SOK, принадлежащая сети Original by Sokos Hotels.

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