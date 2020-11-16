В Original Sokos Hotel Viru открыта первая в Эстонии стационарная гостиничная студия

К возможностям гостиничной студии проявили большой интерес как менеджеры по персоналу и обучению различных предприятий, так и представители компаний по организации конференций и обучающих занятий, для которых была организована специальная информационная встреча.

По словам Олави Рухно, исполнительного директора компании WOW Events, занимающейся событийным маркетингом, на этой встрече он получил весьма детальное представление о том, как можно организовать виртуальные и гибридные мероприятия.

“Это показывает только одно — задумавшись о создании этой студии, Original Sokos Hotel Viru и Showcase приняли единственно верное решение. Я убежден, что возможности, которые открывает эта совместная студия Viru и Showcase, позволяют смело действовать дальше в полную силу”, — добавил Рухно.

Original Sokos Hotel Viru с 516 номерами является самым крупным отелем Эстонии. Гостиница предлагает не только проживание. В ней имеется несколько ресторанов, предлагаются развлекательные и wellness-услуги, а также расположены конференц- и банкетный центр и музей КГБ. Хозяйственной деятельностью Hotel Viru управляет AS Sokotel, дочерняя компания группы SOK, принадлежащая сети Original by Sokos Hotels.