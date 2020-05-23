В отелях Египта запретили “шведские столы”

Власти Египта разрешили с 15 мая возобновить работу отелей для внутреннего туризма, но пока с загрузкой до 25 %. С 1 июня планируется увеличить ее до 50 %. Чтобы начать принимать туристов, отелям необходимо получить сертификат. Для этого — выполнить ряд рекомендаций минздрава.

Теперь регистрация гостей должна проходить онлайн или с помощью одноразовых ручек. В один номер могут заселиться только два человека, в семейный — родители и один ребенок.

Гостям регулярно будут измерять температуру. Тех, у кого обнаружат симптомы коронавируса, отправят на изоляцию в специальные помещения.

“Полностью запрещается “шведский стол”, ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)”, — говорится в руководстве.

Столы в ресторанах должны стоять на расстоянии 2 метра друг от друга, стулья — не меньше метра. За одним столом может разместиться семья до 6 человек. Не будут подавать кальяны, начнут использовать больше одноразовой посуды и каждого посетителя обеспечат антисептиком.