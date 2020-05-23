23.05.2020, 11:00

В отелях Египта запретили “шведские столы”


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В отелях Египта запретили “шведские столы”
Scanpix, Panthermedia By-line:Benis Arapovic

Министерство туризма Египта опубликовало правила для возобновления работы гостиниц на курортах. В отелях запретили “шведские столы”, массовые мероприятия, посещения саун и массажистов, сообщает портал 34travel.me.

Власти Египта разрешили с 15 мая возобновить работу отелей для внутреннего туризма, но пока с загрузкой до 25 %. С 1 июня планируется увеличить ее до 50 %. Чтобы начать принимать туристов, отелям необходимо получить сертификат. Для этого — выполнить ряд рекомендаций минздрава.

Теперь регистрация гостей должна проходить онлайн или с помощью одноразовых ручек. В один номер могут заселиться только два человека, в семейный — родители и один ребенок.

Гостям регулярно будут измерять температуру. Тех, у кого обнаружат симптомы коронавируса, отправят на изоляцию в специальные помещения.

“Полностью запрещается “шведский стол”, ресторанам необходимо опираться на работу по предварительно составленным спискам или заказы по меню (a la Carte)”, — говорится в руководстве.

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Столы в ресторанах должны стоять на расстоянии 2 метра друг от друга, стулья — не меньше метра. За одним столом может разместиться семья до 6 человек. Не будут подавать кальяны, начнут использовать больше одноразовой посуды и каждого посетителя обеспечат антисептиком.

Разрешат посещать бассейны и пляжи. Но и здесь будут действовать правила безопасности: воду в бассейне станут регулярно дезинфицировать, лежаки расположат на расстоянии 2 метра друг от друга, а полотенца будут приносить прямо в номер. Тренажерные залы тоже будут работать, но без душевых и саун.

Когда Египет откроет международный туризм, пока неизвестно. В стране зафиксировано больше 14 тысяч случаев заражения COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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