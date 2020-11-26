26.11.2020, 09:30
В Отепя открылась лыжная трасса с искусственным снегом: кататься по ней можно бесплатно(1)
В среду в Отепя открыли 500-метровую лыжную трассу, пользоваться которой смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.
В среду в Отепя открыли 500-метровую лыжную трассу, пользоваться которой смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.
По словам члена правления Техвандиского спортцентра Яака Маэ, трасса крепкая и выстоит несколько недель даже в случае теплой погоды, сообщает rus.err.ee.
Трассой смогут пользоваться и любители лыжного спорта, причем бесплатно. "В первый сезон обойдемся без тарифов. Расчет скорее на то, что люди будут приезжать издалека и использовать другие услуги центра", – пояснил Маэ.
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