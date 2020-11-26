В Отепя открылась лыжная трасса с искусственным снегом: кататься по ней можно бесплатно

По словам члена правления Техвандиского спортцентра Яака Маэ, трасса крепкая и выстоит несколько недель даже в случае теплой погоды, сообщает rus.err.ee.

Трассой смогут пользоваться и любители лыжного спорта, причем бесплатно. "В первый сезон обойдемся без тарифов. Расчет скорее на то, что люди будут приезжать издалека и использовать другие услуги центра", – пояснил Маэ.