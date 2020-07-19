В Париже открылись Диснейленд и Эйфелева башня

Сейчас в Диснейленде работает только часть аттракционов – те, на которых можно соблюдать социальную дистанцию. По всему парку установили санитайзеры и нанесли разметку. Кассы у входа закрыли, билеты продают только онлайн. Так администрация собирается регулировать ежедневный поток гостей, сообщает портал 34travel.me.

Ограничения на количество посетителей ввели и на Эйфелевой башне. На днях там заработала верхний этаж (нижний открылся 26 июня). Смотровая площадка принимает максимум 250 человек.

Scanpix, ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Приезжать во Францию сейчас могут жители стран Евросоюза, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Великобритании и Уругвая.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!