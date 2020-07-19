В Париже открылись Диснейленд и Эйфелева башня
Диснейленд и Эйфелева башня приостановили работу еще в марте, когда в стране объявили карантин. После четырехмесячного перерыва они снова открылись для туристов. Правда, с некоторыми ограничениями.
Диснейленд и Эйфелева башня приостановили работу еще в марте, когда в стране объявили карантин. После четырехмесячного перерыва они снова открылись для туристов. Правда, с некоторыми ограничениями.
Сейчас в Диснейленде работает только часть аттракционов – те, на которых можно соблюдать социальную дистанцию. По всему парку установили санитайзеры и нанесли разметку. Кассы у входа закрыли, билеты продают только онлайн. Так администрация собирается регулировать ежедневный поток гостей, сообщает портал 34travel.me.
Ограничения на количество посетителей ввели и на Эйфелевой башне. На днях там заработала верхний этаж (нижний открылся 26 июня). Смотровая площадка принимает максимум 250 человек.
Приезжать во Францию сейчас могут жители стран Евросоюза, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Великобритании и Уругвая.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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