В Париже открывают кинотеатр на воде
18 июля на канале Басин-де-ла-Виллетт пройдет первый сеанс кинотеатра на воде. Организаторы выберут 150 человек, которые смогут попасть на него бесплатно.
18 июля на канале Басин-де-ла-Виллетт пройдет первый сеанс кинотеатра на воде. Организаторы выберут 150 человек, которые смогут попасть на него бесплатно.
Кинопросмотр откроет Paris Plages 2020 — ежегодный проект, который превращает набережные Сены от Лувра до моста Сюлли в настоящие пляжи. В этот раз показывать будут фильм Жиля Лелуша “Le Grand Bain”. Для этого подготовят 38 лодок, каждая из которых сможет вместить от двух до шести человек, пишет портал 34travel.me.
Чтобы получить возможность поучаствовать в кинопросмотре, нужно заполнить анкету здесь. Заявки принимают до 15 июля включительно.
Более подробно ЗДЕСЬ.
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