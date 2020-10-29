В переделанном под мечеть древнем монастыре Хора в Стамбуле закрыли расписные арки и мозаики(1)
В Русской православной церкви шокированы тем, как изменился интерьер древнего монастыря Хора в Стамбуле после того, как его превратили в мечеть.
В Русской православной церкви шокированы тем, как изменился интерьер древнего монастыря Хора в Стамбуле после того, как его превратили в мечеть.
Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей России протоиерей Николай Балашов опубликовал в среду у себя в фейсбуке две фотографии монастыря — до августа этого года, когда обитель еще имела статус музея, и нынешнюю, после того, как монастырь по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратили в мечеть.
“Монастырь Хора в Стамбуле после “приспособления” для использования в качестве мечети. Было — стало. Ужас современного варварства. Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, — погребаются на наших глазах, уходят во тьму… Видящий да разумеет”, — написал священник.
Судя по фотографиям, в ходе переделки монастыря в мечеть потолки обители стали в два-три раза ниже: их перекрыли гипсокартоном, грубо покрашенным белой краской. В итоге высокие расписные арки, мозаики и купол с оконными проемами оказались полностью скрыты от глаз.
До недавних пор считалось, что церковь Христа Спасителя в Полях, построенная в XI веке, также известная как монастырь Хора, в наибольшей степени сохранила свой первозданный вид из всех византийских храмов Стамбула. С 1948 года она была открыта для туристов и носила название музея Карие.
Решение Эрдогана перепрофилировать монастырь Хора в музей было принято через месяц после того, как власти Турции превратили в мечеть собор Святой Софии, также признанный всемирным наследием ЮНЕСКО.
После того, как было объявлено о превращении монастыря Хора в мечеть, в Москве заявили о важности его использования в полном соответствии статусу объекта всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. “Принципиальное значение имеет и принятие турецкой стороной должных мер для обеспечения полной сохранности как самого объекта, так и множества ценных мозаик и фресок внутреннего убранства”, — заявила в конце августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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