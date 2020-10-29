В переделанном под мечеть древнем монастыре Хора в Стамбуле закрыли расписные арки и мозаики

Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей России протоиерей Николай Балашов опубликовал в среду у себя в фейсбуке две фотографии монастыря — до августа этого года, когда обитель еще имела статус музея, и нынешнюю, после того, как монастырь по решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана превратили в мечеть.

Монастырь Хора в Стамбуле после "приспособления" для использования в качестве мечети. Было -- стало. Ужас современного... Опубликовано Николаем Балашовым Среда, 28 октября 2020 г.

“Монастырь Хора в Стамбуле после “приспособления” для использования в качестве мечети. Было — стало. Ужас современного варварства. Горе для православных христиан. Уцелевшие яркие свидетельства того, чем был Константинополь, Царица и Матерь градов, — погребаются на наших глазах, уходят во тьму… Видящий да разумеет”, — написал священник.

Судя по фотографиям, в ходе переделки монастыря в мечеть потолки обители стали в два-три раза ниже: их перекрыли гипсокартоном, грубо покрашенным белой краской. В итоге высокие расписные арки, мозаики и купол с оконными проемами оказались полностью скрыты от глаз.