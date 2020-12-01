В Петербурге разрабатывают новые маршруты для привлечения туристов после пандемии

“Петербург — центр образовательного туризма, прежде всего, за счет наличия интересных вузов, которые создают свои точки пространства, доступные не только для студентов, но и для гостей. Это позволит решить проблему краткосрочного пребывания в Петербурге и сделать его не 3-4 дня, а дольше”, — пояснила Липецкая.
Кроме того, она считает, что городу для развития туризма необходимы новые речные маршруты.
“Водный туризм в Петербурге — это хаб, соединяющий нас с северо-западом. Нам нужны новые маршруты по воде, нам нужно ослаблять нормативную базу, увеличивать роль этого образа жизни для туристов. Плюс это будет экологический и уединенный туризм”, — сказал Липецкая.
Она добавила, что полная цифровизация также является одним из компонентов развития новой культурной туристской географии, которая позволит потенциальному путешественнику узнать о Петербурге из любой точки мира.
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