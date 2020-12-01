В Петербурге разрабатывают новые маршруты для привлечения туристов после пандемии

“Петербург — всемирное культурное направление. Туризм в мире в связи с пандемией пострадал самый первый, и мы не исключение. Но нам важно, что в городе работают профессиональные туристские кадры. Мы говорим о том, что одна из лучших инфраструктур в России находится в нашем городе. Наш культурный потенциал очевиден, поэтому в Петербурге разрабатывается новая культурная туристская география. В городе постоянно появляются новые маршруты, новые районы, новые места туристского интереса. Все эти места еще были неизвестны вчера, но должны быть интересны завтра”, — рассказал на пресс-конференции в понедельник председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

По его словам, городу надо подумать о том, чем привлекать туристов, когда пандемия закончится.

“И здесь есть важный вопрос. Будет действовать отложенный спрос на турпоездки, который реализуется в ближайшие годы и туризм опять вытащит многие экономики из кризиса или потерянный спрос? Мы, конечно, надеемся на отложенный. И вот глобальное внимание к премии World Travel Awards говорит о том, что большое количество людей думает о том, куда поехать после пандемии, какое направление выбрать”, — добавил он.