02.02.2021, 11:08

В Польше отменяют часть карантинных ограничений. Заболеваемость COVID-19 там в 2 раза ниже, чем в Эстонии

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В Польше отменяют часть карантинных ограничений. Заболеваемость COVID-19 там в 2 раза ниже, чем в Эстонии
Photo by Maksym Harbar on Unsplash

С 1 февраля правительство Польши решили отменить часть ограничений, введенных из-за COVID-19.

После долгого перерыва в Польше снова заработали торговые центры, открылись музеи и галереи — правда, число посетителей строго ограничено, все должны носить медицинские маски и соблюдать необходимую дистанцию.

Такие же правила установлены в отношении магазинов, храмов, больниц, аптек и общественного транспорта.

Гостиницы, развлекательные центры, аквапарки, бассейны и спортзалы пока остаются закрытыми.

Первый раз строгие ограничения ввели в Польше весной прошлой года во время первой волны коронавируса. Летом их частично сняли, но уже осенью стали вновь вводить. В октябре 2020, когда наблюдалось сильное увеличение числа заболевших, правительство Польшу ввело усиленный карантин, который еще больше ужесточило в конце декабря.

За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости в Польше составляет 231 случай на 100 000 населения (это более чем вдвое ниже, чем в Эстонии. В нашей стране кумулятивный показатель заболеваемости сейчас равен 547,3).

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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