В Польше отменяют часть карантинных ограничений. Заболеваемость COVID-19 там в 2 раза ниже, чем в Эстонии

После долгого перерыва в Польше снова заработали торговые центры, открылись музеи и галереи — правда, число посетителей строго ограничено, все должны носить медицинские маски и соблюдать необходимую дистанцию.

Такие же правила установлены в отношении магазинов, храмов, больниц, аптек и общественного транспорта.

Гостиницы, развлекательные центры, аквапарки, бассейны и спортзалы пока остаются закрытыми.

Первый раз строгие ограничения ввели в Польше весной прошлой года во время первой волны коронавируса. Летом их частично сняли, но уже осенью стали вновь вводить. В октябре 2020, когда наблюдалось сильное увеличение числа заболевших, правительство Польшу ввело усиленный карантин, который еще больше ужесточило в конце декабря.

За последние 14 дней кумулятивный показатель заболеваемости в Польше составляет 231 случай на 100 000 населения (это более чем вдвое ниже, чем в Эстонии. В нашей стране кумулятивный показатель заболеваемости сейчас равен 547,3).