В Польше временно закрыли все кофейни и рестораны
С 24 октября в Польше ввели новые карантинные ограничения. Школы, спортзалы, бассейны и рестораны должны быть закрыты, спортивные и культурные мероприятия ограничивают, сообщает портал 34travel.me.
С 24 октября в Польше ввели новые карантинные ограничения. Школы, спортзалы, бассейны и рестораны должны быть закрыты, спортивные и культурные мероприятия ограничивают, сообщает портал 34travel.me.
Так, всех школьников планируют перевести на дистанционное обучение. Кофейни, рестораны и другие заведения смогут работать только навынос или через доставку. Спортзалы и бассейны полностью закроют. Минимум на две недели.
Кроме того, дети до 16 лет смогут выходить из дома только в сопровождении взрослых. Собираться – дома и на улице – можно будет компаниями до 5 человек.
За все время в Польше зарегистрировано больше 228 тысяч случаев COVID-19, за последние сутки – 13,6 тысяч новых.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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