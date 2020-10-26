В Польше временно закрыли все кофейни и рестораны

Так, всех школьников планируют перевести на дистанционное обучение. Кофейни, рестораны и другие заведения смогут работать только навынос или через доставку. Спортзалы и бассейны полностью закроют. Минимум на две недели.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выходить из дома только в сопровождении взрослых. Собираться – дома и на улице – можно будет компаниями до 5 человек.

За все время в Польше зарегистрировано больше 228 тысяч случаев COVID-19, за последние сутки – 13,6 тысяч новых.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!