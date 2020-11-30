В пустыне США сначала появился, а потом таинственным образом исчез металлический столб

Но год, похоже, взял свое, и теперь загадочное сооружение исчезло.
Об исчезновении конструкции в субботу сообщил Департамент по земельным ресурсам штата.
"Это наше официальное заявление по поводу слухов о монолите: мы получили достоверные сообщения, что незаконно установленная структура, называемая "монолитом", удалена неизвестными с общественной земли, находящейся под надзором Департамента по земельным ресурсам.
Наш департамент не удалял этот объект, который считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления с частной собственностью, которыми занимается местное отделение шерифа. Эта структура привлекла интерес как в национальном, так и в международном масштабе, и мы получили сообщения о том, что один человек или группа людей убрали ее вечером 27 ноября".
О том, кто эти люди, ничего не сообщается, как и том, кто мог уведомить Департамент о пропаже.
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