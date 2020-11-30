В пустыне США сначала появился, а потом таинственным образом исчез металлический столб

Впервые о столбе в форме треугольной призмы и высотой в 3-3,5 м стало известно 18 ноября. Блестящий монолит среди красных скал заметили сотрудники природоохранного ведомства, занимавшиеся подсчетом баранов-толсторогов с вертолета в труднодоступном районе на юго-востоке Юты.

После этого Департамент общественной безопасности штата Юта опубликовал фотографии монолита, отметив, что власти хотели бы узнать больше о его происхождении.

Ни одно из ведомств не сообщило о том, где конкретно он находится - чтобы отвадить туристов.

В соцсетях появились различные предположения о происхождении этой конструкции - от внеземной до арт-концептуальной.

При этом Департамент общественной безопасности штата на всякий случай напомнил, что установка арт-объектов на землях общественного пользования без разрешения властей незаконна, "независимо от того, с какой вы планеты".