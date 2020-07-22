В рамках сотрудничества Латвии и Псковской области России откроют уникальную смотровую экоплощадку

Проект призван объединить единой экологической программой четыре приграничных муниципалитета — российские Гдов и Кингисепп, а также латвийские Руйиена и Цесис.

Согласно проекту в каждом из городов будет организована экологическая площадка, которая посредством онлайн-вещания наладит круглогодичную взаимосвязь участников проекта. В Гдовском районе платформа установлена на берегу Чудского озера, в деревне Береговая Луневщина. В настоящее время осуществляется закупка необходимого оборудования, в частности широкоформатной камеры наблюдения, солнечных батарей. Кроме того, будут проведены работы по благоустройству территории вокруг смотровой площадки.

После установки и подключения оборудования трансляция с платформы близ Чудского озера будет доступна для жителей всех городов-партнеров. В любое время года можно будет следить за изменением погоды и поведением фауны на прибрежной полосе, а также проводить расчеты использования энергии, вырабатываемой солнечными батареями.