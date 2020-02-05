В результате схода лавин на востоке Турции погибли десятки людей

В результате схода лавины в турецкой провинции Ван погибли 26 человек. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Погибли восемь сотрудников полиции, трое охранников, трое пожарных и 12 гражданских лиц, которые помогали в спасательной операции. По предварительным данным, под лавиной могут оставаться еще 10–15 человек.
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