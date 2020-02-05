05.02.2020, 16:16

В результате схода лавин на востоке Турции погибли десятки людей

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В результате схода лавин на востоке Турции погибли десятки людей
Scanpix, Bahcesehir, TUR (TUR) Credit:AP

В результате схода лавины в турецкой провинции Ван погибли 26 человек. Об этом сообщает агентство Hurriyet.

Погибли восемь сотрудников полиции, трое охранников, трое пожарных и 12 гражданских лиц, которые помогали в спасательной операции. По предварительным данным, под лавиной могут оставаться еще 10–15 человек.

Scanpix, REUTERS By-line:STRINGER
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