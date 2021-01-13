В результате вчерашней бури аэропорт Хельсинки стал самым заснеженным местом в Финляндии
Высота снежного покрова составила утром 58 сантиметров, сообщает YLE.
Высота снежного покрова составила утром 58 сантиметров, сообщает YLE.
Вчерашняя снежная буря “Тойни” превратила аэропорт Хельсинки-Вантаа в самое снежное место в Финляндии. Согласно данным метеорологической компании Foreca, высота снежного покрова утром составила 58 сантиметров.
На втором месте по количеству снега — Энонтекиё на севере Лапландии.
Foreca, однако, отмечает, что на юге страны намело сугробы, поэтому результаты измерений сильно варьируются.
Тем временем сообщается, что снежная буря продолжится в южных областях страны до вечера. Дорожные условия остаются крайне затрудненными. В регионе Уусимаа утром произошло множество мелких ДТП с участием транспортных средств. Например, в Нурмиярви с трассы вылетел школьный автобус. Никто, к счастью, не пострадал.
После снегопадов по Финляндии ударят суровые морозы. На юге столбики термометров могут опуститься до минус 20-25 градусов. В четверг в Лапландии морозы усилятся до -40 градусов.
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