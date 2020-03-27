В России до 1 июня экстренно закрываются все курорты, отели, санатории и места общественного питания. Весь российский туризм поставлен на паузу

TourProm приводит текст поручения, которое было опубликовано в ночь с четверга на пятницу (вот ссылка на него):

1. Федеральным государственным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами Президента Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.