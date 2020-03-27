27.03.2020, 10:02

В России до 1 июня экстренно закрываются все курорты, отели, санатории и места общественного питания. Весь российский туризм поставлен на паузу

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В России до 1 июня экстренно закрываются все курорты, отели, санатории и места общественного питания. Весь российский туризм поставлен на паузу
Scanpix, Valery Sharifulin/TASS

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с субботы 28 марта приостановить работу отелей, курортов и общепита в России, а властям регионов поручил ограничить туристические поездки. Таким образом, можно констатировать, что внутренний туризм, вслед за въездным и выездным, поставлен на паузу.

TourProm приводит текст поручения, которое было опубликовано в ночь с четверга на пятницу (вот ссылка на него):

1. Федеральным государственным органам, имеющим подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы, Управлению делами Президента Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

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В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

* обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;
* организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.
* Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
* Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 5 апреля 2020 года деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли.
* Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

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