В России нашли радиоактивное село-призрак

Сталкеры нашли в России старинное село Муслюмово (Челябинская область). Оно превратилось в призрак после аварии на химическом комбинате “Маяк”.
Муслюмово основано в XVIII веке. Во времена Гражданской войны неподалеку проходил один из боев Челябинской операции, в результате чего красноармейцы заняли город.
В 1957 году в закрытом городе Челябинске-40 (ныне Озерск) произошла первая в истории радиационная ЧС. По своим последствиям Кыштымская катастрофа уступает только Чернобылю и Фукусиме. В результате взрыва хранилища с радиоактивными отходами на “Маяке” близлежащие территории оказались непригодны для жизни.
Местных жителей переселили, но находиться в селе до сих пор не рекомендуется из-за неблагоприятной обстановки. О былых временах здесь напоминают только заброшенный магазин хозтоваров, дом быта и отделение связи. Все окна в них выбиты, а внутри все разрушено.
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