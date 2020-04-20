В России обсуждают введение электронных виз для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

По данным союза, подавляющее большинство обычных туристических виз в 2019 году организованные иностранные туристы оформили для посещения Москвы и Петербурга. Не такой большой, но стабильный поток идет в Казань.
“Сочи также востребован у иностранцев. Например, из Дубая туда круглый год летают чартеры дважды в неделю, а из Тель-Авива — каждый день. Были чартеры из Германии, из Ирана. В основном, гости едут в горы, на курорты Горки Город и Роза Хутор. В потоке на Розу Хутор доля иностранцев составляет 7-10%. Кроме того, в конце сентября в Сочи должен пройти этап гонки Формула-1 и предполагается, что среди участников и зрителей будет 20-25% иностранцев”, — рассказала Тюрина.
Как считают туроператоры, разрешить въезд в эти города по электронным визам необходимо до 1 июня, чтобы после снятия карантинных ограничений иностранцы могли воспользоваться этой мерой.
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