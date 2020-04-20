В России обсуждают введение электронных виз для иностранных туристов в Москве, Сочи и Казани

“Сейчас европейцы могут по электронной визе посетить Санкт-Петербург и Калининград. Российский союз туриндустрии направил письмо главе Ростуризма Зарине Догузовой, где просит расширить список городов, доступных для посещения иностранными гражданами по электронной визе, включив в него наиболее востребованные направления — Москву, Сочи, Казань”, — рассказала пресс-секретарь объединения Ирина Тюрина.

Как пояснила Тюрина, это решение помогло бы быстро восстановить поток иностранных туристов после окончания пандемии коронавируса, а также избавило бы иностранцев от необходимости заново оформлять визы для перенесенных поездок в Россию и платить за них.

“Сейчас практически все забронированные и вынужденно аннулированные туры перенесены на новые даты без потери денег. Отели, музеи, автобусы, гиды, кафе и рестораны пошли навстречу. Авиакомпании предложили воспользоваться билетами в другие удобные даты. И только визы придется оформлять заново и соответственно за них платить. Если расширить перечень городов, куда можно въехать по электронным визам, которые сейчас бесплатные, то почти все перенесенные туры получатся фактически полностью оплаченными”, — рассказала представитель Российского союза туриндустрии.