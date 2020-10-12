В России пассажир РЖД выкупил все купе для своих котов
Пользователи соцсетей делятся фотографией железнодорожного купе, в котором на верхних полках вальяжно расположились несколько кошек.
Пользователи соцсетей делятся фотографией железнодорожного купе, в котором на верхних полках вальяжно расположились несколько кошек.
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Согласно правилам РЖД, хозяин обязан выкупить все купе, если перевозит крупное домашнее животное, которое не помещается в переноску. Мелких животных можно перевозить в переноске, которая размещается на месте для ручной клади. Дополнительные места для них покупать не обязательно, пишет портал News.mail.ru.
Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.
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