22.05.2020, 11:31

В России разработали правила для авиакомпаний и аэропортов после снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга


EST
В России разработали правила для авиакомпаний и аэропортов после снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга
Scanpix, Sergei Bobylev/TASS

Росавиация опубликовала методические указания по работе аэропортов и авиакомпаний при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Все ограничения снимут в три этапа, сообщает Meduza.

Первый этап

* У пассажиров и экипажей самолетов измеряют температуру тела тепловизорами (если она выше 37 градусов, в аэропорт не пустят).
* Персонал аэропортов, пассажиры и экипажи соблюдают дистанцию.
* Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают только навынос.
* Проводится усиленный контроль за самолетами и людьми, которые прибыли из зарубежных стран.
* Пассажиры садятся в самолет, соблюдая дистанцию.
* Во время полета нужно использовать маски и перчатки. Пилоты управляют самолетами без них, но дезинфицируют руки. На длительных рейсах бортпроводники и пассажиры меняют перчатки и маски каждые три часа.
* Пассажиры кладут верхнюю одежду на полку для ручной клади. Ее можно взять только по уважительной причине и предварительно спросив бортпроводника.
* Передвижения по салону самолета ограничены. Режим “пристегните ремни” действует во время всего полета. Можно сходить в туалет.
* Бортпроводники контролируют очередь в туалет, пассажиры должны соблюдать дистанцию.
* Питание на борту предоставляется либо в герметичной упаковке, либо должно разогреваться на борту.
* Пассажиры могут пронести на борт еду, напитки, детское питание только в герметичной, запечатанной упаковке.

Второй этап

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* Сохраняются ограничения, действовавшие на первом этапе, кроме требования держать ремни пристегнутыми на протяжении всего полета.

Третий этап


* Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают как обычно.
* Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров при входе в аэропорт и при посадке на борт (но не членов экипажей).
* Отменяется усиленный контроль за самолетами и людьми, прибывшими из других стран.
* Пассажиры садятся на борт по обычной схеме без ограничений.
* Режим “пристегните ремни” действует как обычно.
* Нет ограничений на посещение туалета.
* Питание на борту организовано по обычной схеме.
* Пассажиры носят маски и печатки во время всего полета, только если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

В представленных методических указаниях нет требования рассаживать пассажиров в самолетах так, чтобы между ними была дистанция. Ранее в мае Роспотребнадзор рекомендовал продавать не больше половины мест на рейсы, против чего выступили авиакомпании, которые посчитали, что это приведет к росту цен на билеты. В Росавиации сообщили, что представленные правила работы аэропортов и авиакомпаний согласованы с Роспотребнадзором.

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