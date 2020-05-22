В России разработали правила для авиакомпаний и аэропортов после снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга

Второй этап

* Сохраняются ограничения, действовавшие на первом этапе, кроме требования держать ремни пристегнутыми на протяжении всего полета.

Третий этап



* Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают как обычно.

* Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров при входе в аэропорт и при посадке на борт (но не членов экипажей).

* Отменяется усиленный контроль за самолетами и людьми, прибывшими из других стран.

* Пассажиры садятся на борт по обычной схеме без ограничений.

* Режим “пристегните ремни” действует как обычно.

* Нет ограничений на посещение туалета.

* Питание на борту организовано по обычной схеме.

* Пассажиры носят маски и печатки во время всего полета, только если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.

В представленных методических указаниях нет требования рассаживать пассажиров в самолетах так, чтобы между ними была дистанция. Ранее в мае Роспотребнадзор рекомендовал продавать не больше половины мест на рейсы, против чего выступили авиакомпании, которые посчитали, что это приведет к росту цен на билеты. В Росавиации сообщили, что представленные правила работы аэропортов и авиакомпаний согласованы с Роспотребнадзором.