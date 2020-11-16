В российской Карелии открывается реконструкция финского концлагеря — кому это нужно?

При этом Наталья заверяет, что целью проекта не стоит обвинять кого-то в ужасах войны.
– Осуждать, например, финскую сторону — это не наше направление. Наша задача — рассказать об истории, рассказать максимально правдиво, но не обвиняя кого-то, а обвиняя сам факт войны, потому что в военных конфликтах страдает мирное население. Мы хотим показать, что война не должна повторяться.
Из публикаций некоторых СМИ могло сложиться ощущение, что в Карелии возвели своеобразный Диснейленд-концлагерь, в котором детей оденут в полосатые робы, поселят в холодные бараки, будут кормить баландой и орать на них с вышек. Наталья решительно отвергает такую трактовку своего проекта.
– Меня уже не первый раз об этом спрашивают. Я даже не понимаю, откуда взялась такая информация. Вышки и бараки мы просто показываем. Что были крайне скромные условия: нары и печка. Тем более они не оригинальные, а просто собирательный образ.
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