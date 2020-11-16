16.11.2020, 13:01

В российской Карелии открывается реконструкция финского концлагеря — кому это нужно?

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В российской Карелии открывается реконструкция финского концлагеря — кому это нужно?
ekraani kuvatõmmis, Youtube/ ATK TV

В Республике Карелия планируется знакомить школьников с бытом заключенных финских концлагерей. За основу взяты декорации фильма о малолетних узниках, который снимался в Карелии два года назад. Автор книги о финской оккупации Карелии считает, что рассказывать о темных страницах истории обязательно нужно, но только опираясь на достоверные источники.

В Республике Карелия с декабря начнет работу исторический парк для детей, который представляет собой реконструкцию финского переселенческого лагеря. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания ВГТРК. Планируется, что объект будут посещать группы школьников, где их будут знакомить с бытом малолетних узников лагерей. Для детей подготовят специальную программу “Патриотические выходные”, пишет издание YLE.

Тематический парк, который построили на территории базы отдыха, разместился в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Впервые идея о создании копии финского концлагеря появилась полтора года назад, и с тех пор авторы идеи пытались найти место для размещения лагеря.

Бывшие декорации

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Создать реконструкцию лагеря захотели в благотворительном фонде “Открытые возможности”, расположенном в столице Карелии Петрозаводске. За основу были взяты декорации фильма “Весури”, который снимался на карельских землях летом 2018 года. В фонде решили не дать сгнить выстроенным для съемок баракам и превратить их в туристический объект.

Кинолента “Весури” была показана в Карелии в прошлом году. Его героями стали советские дети, попавшие во времена Второй мировой войны и финской оккупации Карелии в концентрационный лагерь. На создание ленты министерство культуры РФ и Фонд кино выделили 30 миллионов рублей (около 329 000 евро), а сборы составили всего 75 тысяч рублей (822 евро), поскольку в широкий прокат фильм так и не вышел. Рабочее название картины было “Петька”, но затем авторы решили его заменить.

“Весури — это карело-финский нож для зачистки территории от молодой поросли деревьев. Название ленты отсылает к финскому оккупационному правительству Карелии. На его гербе был изображен медведь, который держит в лапах весури”, — объяснял название картины на премьере в Петрозаводске продюсер Александр Тютрюмов.

После съемок бутафорский лагерь остался стоять у каменного карьера вблизи деревни Сопоха, и жители стали потихоньку разбирать его на стройматериалы. Тогда у руководителя фонда “Открытые возможности” Натальи Абрамовой появилась мысль перенести бараки в более туристическое место и сделать на их основе своеобразный “Музей скорби”. На этот проект фонд получил президентский грант в 2,8 миллионов рублей. Часть денег пошла на перемещение бараков и надзирательных вышек, а часть пойдет на размещение и проезд детей.

Местные жители против

Проект, однако, встретил сопротивление со стороны обычных граждан. Сначала лагерь попытались перенести в деревню Шайдома (Säitämä) Кондопожского района, но местные жители воспротивились стройке, о которой они ничего не знали заранее. После этого было решено воссоздать постройки в самом центре Кондопоги, на набережной Онежского озера, но и тут местные активисты выступили против появления мрачного объекта в прогулочной зоне, и проект оказался заморожен.


Спустя некоторое время заговорили о возможности размещения концлагеря в военно-историческом музее “Гора Филина” в Лахденпохья, но и этот вариант не был претворен в жизнь. В итоге лагерь удалось пристроить в деревне Ватнаволок (Aitniemi).

Впрочем, местные жители тоже не рады такому соседству. Новостям Yle удалось поговорить с Галиной Барской, которая живет в Петрозаводске, но лето проводит в деревне Ватнаволок. Она считает, что до лета эти постройки не доживут, потому что “их спалят”. Она рассказала, что раньше там был детский лагерь, “место изумительное”, и появление концлагеря наводит на местных жуть. Даже перспектива заработка на туристах их не прельщает, потому что в деревне “туристов и так очень много”.

В фонде “Открытые возможности” подчеркивают, что реконструкция лагеря расположена на частной территории и одобрена местной администрацией. Там надеются, что местные жители познакомятся с объектом, и это поможет им преодолеть страх.

Автор идеи: это не Диснейленд

Телефон Натальи Абрамовой, основателя и руководителя фонда “Открытые возможности”, звонит сегодня без устали. После выхода сюжета о лагере на российском госканале все хотят узнать у нее подробности о проекте.

– Сейчас у нас заканчивается возведение, и мы планируем 5 и 6 декабря принять первую группу. Дети будут жить на базе отдыха в трехместных номерах, а в конференц-зале мы собираемся показать ребятам документальный фильм. Военно-патриотические клубы Карелии предоставили нам предметы быта военных времен, экспозицию которых мы сделаем в одном из бараков. Пока что дети приедут только из Карелии, но в будущем мы хотим приглашать детей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку в концлагерях содержались узники из этих регионов тоже.

При этом Наталья заверяет, что целью проекта не стоит обвинять кого-то в ужасах войны.

– Осуждать, например, финскую сторону — это не наше направление. Наша задача — рассказать об истории, рассказать максимально правдиво, но не обвиняя кого-то, а обвиняя сам факт войны, потому что в военных конфликтах страдает мирное население. Мы хотим показать, что война не должна повторяться.

Из публикаций некоторых СМИ могло сложиться ощущение, что в Карелии возвели своеобразный Диснейленд-концлагерь, в котором детей оденут в полосатые робы, поселят в холодные бараки, будут кормить баландой и орать на них с вышек. Наталья решительно отвергает такую трактовку своего проекта.

– Меня уже не первый раз об этом спрашивают. Я даже не понимаю, откуда взялась такая информация. Вышки и бараки мы просто показываем. Что были крайне скромные условия: нары и печка. Тем более они не оригинальные, а просто собирательный образ.

Эскперт: о финской оккупации Карелии надо рассказывать и самим финнам


Издание YLE попросило прокомментировать создание в Карелии лагеря Сари Няре, которая была соавтором и редактором книги о скрытых страницах участия Финляндии во Второй мировой войне “Некрасивая война”. Она не стала отвергать идею познакомить детей с малоизвестными аспектами истории.

– В принципе, оживление исторического материала, чтобы больше людей узнало о разных фактах истории, имеет право на существование. Все зависит от того, на основе какого материала создается эта реконструкция. Надеюсь, что основой послужили воспоминания узников, прошедших эти лагеря, например, книга Марьи-Леены Миккола “Потерянное детство”. Для этой книги она опрашивала бывших заключенных концлагерей, — говорит Няре.

Наталья Абрамова утверждает, что программа составлялась в сотрудничестве с теми, кто прошел плен в карельских концлагерях.

– Нас поддержал Карельский союз бывших малолетних узников. Мы надеемся увидеть у нас либо председателя, либо зампредседателя, чтобы ребята услышали истории из первых уст. Мы планируем привлекать петрозаводских, карельских историков, учителей истории и не собираемся ничего рассказывать от себя.

Сари Няре считает, что рассказывать об ужасах концлагерей стоит не только российским школьникам.

– Я была бы не против, чтобы такой объект показывали финским и западным туристам тоже. Финны сами недостаточно знают об этой стороне своей истории — что, например, лагеря были основаны для собственных диссидентов и инакомыслящих людей. Создание концлагерей было тогда в духе времени — этим занимался и Советский союз, и гитлеровская Германия, и многие другие страны. Даже в наше время это еще есть. Китайское правительство, к примеру, помещает в лагеря уйгуров. Поэтому знакомство с этой темной стороной истории может стать предупреждением о том, что в современном мире нельзя прибегать к таким методам.

Наталья Абрамова тоже была бы рада видеть в Вантаволоке гостей из Финляндии.

– Мы бы очень хотели видеть финскую сторону. Мы бы хотели, чтобы ребята поняли, что у нас у каждого своя история, но наша задача — создать такое будущее, в котором не было бы войны. И что Финляндия сейчас — это наше дружественное государство.

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