В российской Карелии открывается реконструкция финского концлагеря — кому это нужно?

В Республике Карелия с декабря начнет работу исторический парк для детей, который представляет собой реконструкцию финского переселенческого лагеря. Об этом в среду сообщила телерадиокомпания ВГТРК. Планируется, что объект будут посещать группы школьников, где их будут знакомить с бытом малолетних узников лагерей. Для детей подготовят специальную программу “Патриотические выходные”, пишет издание YLE.

Тематический парк, который построили на территории базы отдыха, разместился в деревне Ватнаволок Кондопожского района. Впервые идея о создании копии финского концлагеря появилась полтора года назад, и с тех пор авторы идеи пытались найти место для размещения лагеря.

Бывшие декорации

Создать реконструкцию лагеря захотели в благотворительном фонде “Открытые возможности”, расположенном в столице Карелии Петрозаводске. За основу были взяты декорации фильма “Весури”, который снимался на карельских землях летом 2018 года. В фонде решили не дать сгнить выстроенным для съемок баракам и превратить их в туристический объект.