В РЖД существенно урезали продажу билетов на поезд Таллинн-Москва

В Эстонской железной дороге призывают российских коллег дать этому поезду еще один шанс и перенести изменения на сентябрь, ссылаясь на рекордные показатели пассажиропотока в праздничные дни, пишет rus.err.ee.

“Этот поезд очень востребован и имеет право на ежедневное курсирование”, — считает руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

В России относительно поезда Таллинн-Москва думают по-другому, и как показывает практика, де-факто, решение вступило в силу и на сайте РЖД начиная со второй недели февраля купить билет на поезд, отправляющийся из Таллинна в Москву в середине рабочей недели, уже нельзя.