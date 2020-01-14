В РЖД существенно урезали продажу билетов на поезд Таллинн-Москва и, начиная со второй недели февраля, билеты продаются на поезда, которые будут отправляться из эстонской столицы в российскую три дня в неделю вместо семи.
В Эстонской железной дороге призывают российских коллег дать этому поезду еще один шанс и перенести изменения на сентябрь, ссылаясь на рекордные показатели пассажиропотока в праздничные дни, пишет rus.err.ee.
“Этот поезд очень востребован и имеет право на ежедневное курсирование”, — считает руководитель Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.
В России относительно поезда Таллинн-Москва думают по-другому, и как показывает практика, де-факто, решение вступило в силу и на сайте РЖД начиная со второй недели февраля купить билет на поезд, отправляющийся из Таллинна в Москву в середине рабочей недели, уже нельзя.
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