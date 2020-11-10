В РЖД заявили о готовности пустить поезд в Таллинн, хочет летать в Эстонию и "Аэрофлот"

“Международные пассажирские перевозки смогут осуществляться при условии открытия границ в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (включая Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Италию, Финляндию, Китай и др.) по 15 международным маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Литва, Эстония и др.)”, — говорится в официальном заявлении РЖД, приостановившее еще весной из-за коронавируса и закрытия для большинства граждан российско-эстонской границы курсирование пассажирского поезда по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург-Москва.

“Могу подтвердить, что со стороны “Аэрофлота” сегодня есть интерес вновь открыть линию в Москву. А турецкая фирма Turkish Airlines по-прежнему хочет возобновить работу маршрута Таллинн-Стамбул. Но здесь все зависит от решения правительства и от ситуации с коронавирусом в этих странах”, — сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.