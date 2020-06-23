В самолетах Wizz Air будут принимать только карточки
Начиная с 22 июня на борту самолетов Wizz Air для оплаты покупок будут принимать только расчетные карты, сообщили в компании. Меры приняты с целью повысить безопасность пассажиров.
Начиная с 22 июня на борту самолетов Wizz Air для оплаты покупок будут принимать только расчетные карты, сообщили в компании. Меры приняты с целью повысить безопасность пассажиров.
В компании отметили, что это пробный проект, который последовал за ранее действовавшими рекомендациями рассчитываться за покупки на борту карточками. Также, чтобы устранить ненужные физические контакты между пассажирами и обслуживающим персоналом, с мая из самолетов были убраны журналы.
Введены дополнительные мероприятия с целью обеспечить физическую дистанцию во время посадки на самолет.
На протяжении всего полета пассажиры и обслуживающий персонал должны быть в масках. В салоне каждому пассажиру выдают салфетки, в свою очередь, на рейсах, где позволяет загруженность транспортного средства, пассажиров стараются рассаживать.
Ночью самолеты дезинфицируют.
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