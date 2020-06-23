В самолетах Wizz Air будут принимать только карточки

В компании отметили, что это пробный проект, который последовал за ранее действовавшими рекомендациями рассчитываться за покупки на борту карточками. Также, чтобы устранить ненужные физические контакты между пассажирами и обслуживающим персоналом, с мая из самолетов были убраны журналы.

Введены дополнительные мероприятия с целью обеспечить физическую дистанцию во время посадки на самолет.

На протяжении всего полета пассажиры и обслуживающий персонал должны быть в масках. В салоне каждому пассажиру выдают салфетки, в свою очередь, на рейсах, где позволяет загруженность транспортного средства, пассажиров стараются рассаживать.

Ночью самолеты дезинфицируют.