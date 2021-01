В самолете молодой мужчина без маски приставал к пассажирам: "Тетенька, никакого ковида нет"

Об этом происшествии порталу Delfi рассказал другой пассажир: “Я был в том самолете и, к сожалению, сидел за этим человеком, когда его задержали. Его арестовали за сексуальное домогательство и пьянство в самолете (полицейский сказал sexual assault and being drunk on an airplane). Он приставал к стюардессам, а в отношении чернокожей употреблял — расистские выражения”.

