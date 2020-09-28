28.09.2020, 10:02

В Санкт-Петербурге хотят установить видеонаблюдение на крышах после гибели людей на экскурсии


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Peterburi katused
Peterburi katusedFoto: Aleksandra Valner, Delfi

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил актуализировать список городских крыш, используемых для незаконных экскурсий и прогулок, после гибели двух человек в центре северной столицы.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Смольного, безопасность на крышах обсуждали на совещании с представителями районных администраций.

“Как доложили представители районных администраций города, по ряду адресов устранение взломов проходит по несколько раз в день. Для кардинального решения проблемы с доступом на чердаки за последние два года в 11 районах города управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 многоквартирных домах на 335 входах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 многоквартирных домах”, — отметили в пресс-службе.

В Московском и Петроградском районах самые популярные среди нарушителей чердаки ставят на охрану.

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“По итогам совещания Бондаренко поручил всем районным администрациям перенять опыт коллег по привлечению охранных организаций и в недельный срок актуализировать полный перечень городских крыш, используемых чаще всего для незаконных экскурсий и прогулок”, — добавили в пресс-службе.

Вице-губернатор также поручил проработать вопрос установки систем видеонаблюдения и контроля доступа на чердаки с основными городскими провайдерами. Участники совещания подготовят предложения по ужесточению контроля незаконных экскурсий по крышам.

Всего в Санкт-Петербурге насчитывается более 13 тыс. металлических кровель. Из них 5621 — в четырех центральных районах города.

Ранее ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после гибели мужчины и женщины в результате падения с крыши в центре города. Из материалов уголовного дела следует, что неустановленными лицами были организованы услуги по проведению экскурсионных прогулок на крыше дома 23 по улице Рубинштейна, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате 20 сентября произошло падение 24-летнего местного жителя и 17-летней школьницы, которые скончались на месте происшествия.

Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ужесточить наказание за прогулки по крышам.

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