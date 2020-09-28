В Санкт-Петербурге хотят установить видеонаблюдение на крышах после гибели людей на экскурсии

Как сообщила в пятницу пресс-служба Смольного, безопасность на крышах обсуждали на совещании с представителями районных администраций.

“Как доложили представители районных администраций города, по ряду адресов устранение взломов проходит по несколько раз в день. Для кардинального решения проблемы с доступом на чердаки за последние два года в 11 районах города управляющие компании смонтировали системы контроля управления доступом в 136 многоквартирных домах на 335 входах, а антивандальные замки и противовзломные устройства установили на 467 многоквартирных домах”, — отметили в пресс-службе.

В Московском и Петроградском районах самые популярные среди нарушителей чердаки ставят на охрану.

“По итогам совещания Бондаренко поручил всем районным администрациям перенять опыт коллег по привлечению охранных организаций и в недельный срок актуализировать полный перечень городских крыш, используемых чаще всего для незаконных экскурсий и прогулок”, — добавили в пресс-службе.