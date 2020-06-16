В Санкт-Петербурге повреждена одна из статуй на Аничковом мосту. Накануне коня оседлали, чтобы выпить пива

15 июня полиция Санкт-Петербурга зарегистрировала обращение жителя города. Он рассказал, что накануне ночью трое молодых людей залезли на коня Клодта, сидели верхом и пили пиво. Мужчина так просто это не оставил, запомнил хулиганов и даже сфотографировал их, не подходя слишком близко. Утром в понедельник он осмотрел скульптурную группу, установленную на Аничковом мосту в 1850 году. На одном из коней он заметил разорванные поводья. Это и стало точкой кипения, после которой петербуржец набрал 02.

В данный момент полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто именно устроил пир на одном из главных символов Петербурга.

Подобный случай вандализма, к сожалению, не первый. Летом 2018 года компания скейтеров решила пожарить шашлыки на Медном всаднике, устанавливать их личности долго не пришлось. В тот раз подростки отделались штрафом в 500 рублей.