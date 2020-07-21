В Саудовской Аравии признали право женщины путешествовать и жить одной

Ранее прокуратура обвиняла женщин в том, что они покидают дом и уезжают без разрешения. Так было с Мериам Аль-Этибе, которая отправилась в Эр-Рияд, не получив согласие родителей. Дело девушки длилось три года. Суд Саудовской Аравии признал ее невиновной: “Женщина — это вменяемый взрослый человек, который имеет право решать, где хочет жить”.

По словам адвоката Аль-Этибе, это решение — исторический момент для всей страны. Реформы принца Мухаммеда ибн Салмана, который стремится сделать Саудовскую Аравию открытой и свободной, поэтапно воплощают в жизнь, пишет портал 34travel.me.

“Это было сложно, но оно того стоило”, — сказала Аль-Этибе.